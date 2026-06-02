En Portada

En Portada 02/06/2026

Quique Rodríguez analiza los titulares del día junto a Julio Álvarez, María Dibuja y Miguel Ángel Michinel.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 02/06/2026

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Sinopsis

Ourense sufrió el pasado año 14 usurpaciones de inmuebles. En 2025 hubo ocho personas que estuvieron detenidas y/o investigadas por cometer el delito de usurpación de viviendas en la provincia.

Ficha técnica

Emisión

02/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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