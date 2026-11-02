En Portada

En Portada 02/11/2026

INVITADOS

Lalo Pavón

Xosé Mosquera

Abel Fraga

Tertulia Información Sociedad

En Portada 02/11/2026

EN PORTADA 02 11 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

- ¿Sabía usted que la falta de lluvias afecta a productos de temporada esenciales en nuestra mesa como las castañas, las nabizas o las setas?

- ¿Sabía que mientras los cementerios están a rebosar... la provincia supera las 150 aldeas vacías?

- ¿Sabía que hasta los aliados del Gobierno, ahora llamado Frente Amplio, han pedido la dimisión de Puente por la tragedia de Urda?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

02/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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