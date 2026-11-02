En Portada
En Portada 02/11/2026
INVITADOS
Lalo Pavón
Xosé Mosquera
Abel Fraga
En Portada
INVITADOS
Lalo Pavón
Xosé Mosquera
Abel Fraga
En Portada 02/11/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
- ¿Sabía usted que la falta de lluvias afecta a productos de temporada esenciales en nuestra mesa como las castañas, las nabizas o las setas?
- ¿Sabía que mientras los cementerios están a rebosar... la provincia supera las 150 aldeas vacías?
- ¿Sabía que hasta los aliados del Gobierno, ahora llamado Frente Amplio, han pedido la dimisión de Puente por la tragedia de Urda?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
02/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño