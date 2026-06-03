En Portada

En Portada 03/06/2026

Quique Rodríguez comenta la actualidad de la jornada con David Alvarado, Marco Valerio y Chelo Montero

Tertulia Información Sociedad

En Portada 03/06/2026

En Portada

Sinopsis

Quique Rodríguez comenta la actualidad de la jornada con David Alvarado, Marco Valerio y Chelo Montero

Ficha técnica

Emisión

03/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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