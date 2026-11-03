En Portada

En Portada 03/11/2026

INVITADOS

Julio Álvarez

Manuel Elías Pérez

María Jesús Fernández

Tertulia Información Sociedad

En Portada 03/11/2026

EN PORTADA 03 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía usted que una banda de exmilitares albaneses sembró el terror en la víspera de Hallowen en una aldea de Allariz?

Sabía que desvalijaron tres casas en solo dos horas para llevarse joyas y dinero?

¿Sabía también que esta vez fue el barrio de As Camelias el que sufrió los robos en coches?

- Logrará apoyos Luis Menor para aprobar el nuevo presupuesto provincial de 112 millones?

- Sabía que la inversión en AVE en la era Sánchez solo creció un 2,3% pese a que el flujo de viajeros se disparó un 98%?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

03/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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