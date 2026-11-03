En Portada 03/11/2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía usted que una banda de exmilitares albaneses sembró el terror en la víspera de Hallowen en una aldea de Allariz?

Sabía que desvalijaron tres casas en solo dos horas para llevarse joyas y dinero?

¿Sabía también que esta vez fue el barrio de As Camelias el que sufrió los robos en coches?

- Logrará apoyos Luis Menor para aprobar el nuevo presupuesto provincial de 112 millones?

- Sabía que la inversión en AVE en la era Sánchez solo creció un 2,3% pese a que el flujo de viajeros se disparó un 98%?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.