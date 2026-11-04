En Portada

En Portada 04/11/2026

INTERVIENEN

David Alvarado Chelo Montero

José Ángel

Feijóo Mirón

Tertulia Información Sociedad

En Portada 04/11/2026

EN PORTADA 04 11 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

¿Qué le ha parecido la dimisión de Óscar Puente... fue una decisión personal o la presión era insoportable?

¿Sabía que la Hidrográfica ha solicitado restringir el uso del agua para usos no prioritarios... por la falta de lluvia en la provincia?

¿Y sabía que somos la segunda provincia con la tasa más elevada de electores mayores de 65, y la primera en censados fuera del país?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

04/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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