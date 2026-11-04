En Portada
En Portada 04/11/2026
INTERVIENEN
David Alvarado Chelo Montero
José Ángel
Feijóo Mirón
En Portada
INTERVIENEN
David Alvarado Chelo Montero
José Ángel
Feijóo Mirón
En Portada 04/11/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
¿Qué le ha parecido la dimisión de Óscar Puente... fue una decisión personal o la presión era insoportable?
¿Sabía que la Hidrográfica ha solicitado restringir el uso del agua para usos no prioritarios... por la falta de lluvia en la provincia?
¿Y sabía que somos la segunda provincia con la tasa más elevada de electores mayores de 65, y la primera en censados fuera del país?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
04/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño