En Portada

En Portada 05/11/2026

Luis Carlos de la Peña

Rafael García Losada

Marco Valerio Lama

Tertulia Información Sociedad

En Portada 05/11/2026

EN PORTADA 05 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía usted que el magosto resiste como fiesta de cohesión social pese al individualismo de hoy día?

¿Sabía que ni el alza de la carne puede con esta celebración de encuentro familiar y vecinal?

¿Sabía que la Iglesia ourensana se enfrenta al mayor juicio de su historia a raíz de un cura acusado de violar a sus dos sobrinas menores?

¿Sabía que los hackers intentaron atacar bancos de sangre en Francia?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

05/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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