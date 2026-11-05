En Portada
En Portada 05/11/2026
Luis Carlos de la Peña
Rafael García Losada
Marco Valerio Lama
En Portada
Luis Carlos de la Peña
Rafael García Losada
Marco Valerio Lama
En Portada 05/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía usted que el magosto resiste como fiesta de cohesión social pese al individualismo de hoy día?
¿Sabía que ni el alza de la carne puede con esta celebración de encuentro familiar y vecinal?
¿Sabía que la Iglesia ourensana se enfrenta al mayor juicio de su historia a raíz de un cura acusado de violar a sus dos sobrinas menores?
¿Sabía que los hackers intentaron atacar bancos de sangre en Francia?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
05/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño