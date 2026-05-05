En Portada
En Portada 05/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de l día con Miguel Ángel Michinel, Julio Álvarez y Lalo Pavón.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad de l día con Miguel Ángel Michinel, Julio Álvarez y Lalo Pavón.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 05/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de l día con Miguel Ángel Michinel, Julio Álvarez y Lalo Pavón.
Emisión
05/05/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
05/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de l día con Miguel Ángel Michinel, Julio Álvarez y Lalo Pavón.
04/05/2026
Luis Carlos de la Peña - Rafael García Losasa - Abel Fraga
¿Sabía usted que el 20 de mayo se estrenará el primer AVE directo entre Ourense y Madrid… pero que apenas servirá para rebajar los tiempos?, ¿sabía usted que la supresión de la parada en Zamora solo afecta al primer AVE de la mañana… pero ha sentado muy mal en la ciudad zamorana?, ¿será Ourense la siguiente urbe sacrificada?, ¿sabía usted que la conexión entre Ourense y Vigo sigue penalizada frente al eje Vigo-Santiago? Y por otra parte, ¿disfrutó ayer de los maios en vivo y en directo o fue de los que siguió la tradición a través de la web de La Región?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
30/04/2026
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
La portada de hoy de La Región no tiene desperdicio… alimentario. Por un lado, Jácome, el alcalde de Ourense con dedicación exclusiva, ingresó en una de sus cuentas más de un millón de euros en solo cinco años. Por otra parte, Aldama afirma que entregó mochilas con casi 4 millones en el Ministerio de Transportes o en casa de Ábalos y que el presidente del Gobierno lo sabía todo. Y además, el inspector de la Udef dice que la trama Kitchen para espiar a Bárcenas se creó sin autorización judicial y que recibió presiones para excluir el nombre de Rajoy.
La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿cómo le gustan a usted los chorizos… al vino, con lentejas o a la riojana?, ¿los prefiere picantes, criollos o es más de morcilla?
29/04/2026
David Alvarado - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
¿Sabía usted que ya se cumplieron tres años del reventón del muro del colegio Cardenal Cisneros… y aquí nadie se hace responsable?, ¿sabía usted que hasta tres empresas están implicadas en el desaguisado?, ¿sabía usted que hasta la fecha solo ha pagado el pueblo ourensano, 180.000 euros, al tener el Concello que reponer el muro de urgencia? Y además, ¿sabía usted que los vecinos de la avenida de Portugal estudian realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello… por los daños generados por la reforma y su demora en el tiempo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
28/04/2026
Julio Álvarez - María Dibuja - Lalo Pavón
¿Sabía usted que hoy se cumple un año del gran apagón?, ¿dónde estaba usted?, ¿cómo lo vivió?, ¿le han convencido las explicaciones oficiales?, ¿cree que podría volver a ocurrir?, ¿ha tomado medidas desde entonces?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
27/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga , Rafael García y Rafael Fernández.
24/04/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que el pederasta ourensano Martiño Ramos... por fin durmió ayer en una cárcel española?, ¿cómo es posible que este depredador sexual burlase, y se burlase de la justicia, de la política, de la policía y de la escuela… durante años?; ¿cómo es posible que fallese todo nuestro sistema de protección de forma tan palmaria?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
23/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.
22/04/2026
Marco Valerio Lama - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
¿Sabía usted la obra de la avenida de Portugal va camino de convertirse en una serie de Netflix… sin un desenlace incierto?, ¿a cuántas temporadas está abocado el serial?, ¿cuántos meses más tendrán que padecer esta chapuza los vecinos de la zona y los ourensanos en general?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
21/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad con Julio Álvarez, Lalo Pavón y Miguel Ángel Michinel.
20/04/2026
Rafael Fernández Alonso - Rafael García Losada - Abel Fraga
¿Sabía usted el fuego ya devoró un tercio de la provincia en la última década… el 67% de la superficie quemada en Galicia?, ¿Volverá a arder este verano?, ¿Falla el dispositivo que apaga los incendios… o la prevención?, ¿podremos, algún día, ganar como sociedad la lucha contra el fuego… como la ganaron Yago Nogueira y el brigadista que lo rescató de morir carbonizado en Oímbra, Lolo Pérez?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
16/04/2026
Antonio Vallejo, Manuel Herminio, María Dibuja
¿Sabía usted que con el alcalde de Ourense ingresó cerca de medio millón de euros al margen de su salario público, según publica hoy La Región?, ¿sabía usted que con ese sobresueldo podría comprar tres pisos a tocateja en Ourense?, ¿sabía usted que el regidor está acusado de prevaricar por no solicitar el permiso del pleno para compaginar la dedicación exclusiva del Concello con ingresos privados?, ¿sabía usted que el pleno podría reclamar el dinero que pudo cobrar indebidamente?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
15/04/26
David Alvarado - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
TEMA DEL DÍA – PREGUNTAS AL AIRE
El juez Leonardo Álvarez imputa al alcalde de Ourense por prevaricar al compaginar el sueldo público con el sueldo privado sin permiso del pleno municipal. Las preguntas que le traslado son las siguientes: ¿debería dimitir Jácome ya, o ve bien que se defienda mientras ejerce como alcalde?, ¿debería formar la oposición un gobierno de urgencia o esperar a que resuelva la justicia?
Y por otra parte, ¿sabía usted que la justicia ha ordenado la reincorporación inmediata de la tesorera del Concello cesada por el alcalde?
14/03/2026
Julio Álvarez, Lalo Pavón, Miguel Ángel Michinel TEMA DEL DÍA ¿Sabía usted que Ourense que el 86% de hectáreas arrasadas por el fuego en Galicia el verano pasado fueron en Ourense?, ¿sabía usted que la provincia concentra 26 de las 35 zonas de alta actividad incendiaria previstas en el Plan de 2026?, ¿por qué arde Ourense? Y por otra parte, ¿sabía usted que los ciberdelincuentes le sisaron 6 millones de euros a los ourensanos el año pasado, esto es, 16.500 euros al día?, ¿sabía usted que esa cantidad es más del doble que la sufrida por los robos tradiocionales?
13/04/2026
Quique Rodríguez, Rafael García Losada , Abel Fraga y Rafael Fernández Alonso analizarán las noticias principales que destaca el diario La Región.
10/04/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías Pérez
¿Sabía usted que el Concello debía casi un millón de euros a la adjudicataria de la obra de la avenida de Portugal cuando esta paralizó la obra?, ¿es más culpable el gobierno local por no pagar o por adjudicar el trabajo a una empresa con poco pulmón financiero?, ¿sabía que esta gran chapuza que ya tenía que estar rematada… solo está al 50% de su ejecución?, ¿sabía que se avecina un litigio entre el Concello y la empresa… y que los vecinos se temen lo peor? Y por otra parte, ¿cree usted que existen trampas en las bajas laborales... a raíz del programa integral anunciado por la Xunta contra el fraude en las incapacidades temporales?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
09/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Marco Valerio Lama y Chelo Montero
08/04/2026
Antonio Nespereira - David Alvarado - Antonio Vallejo
¿Qué le parece el alto el fuego de dos semanas que han pactado EEUU e Irán durante la madrugada?, ¿cree que puede derivar en un acuerdo de paz definitivo o solo es un paréntesis para desinflar la escalada de precios del petróleo?
Y por otra parte, ¿es usted usuario de la A-52?, ¿cómo calificaría el estado de la autovía?
Y finalmente, ¿es usted de los que piden el táper con las sobras en el restaurante o es de los que le da vergüenza llevarse la comida a casa?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
07/04/2026
Miguel Ángel Michinel - Julio Álvarez - Antonio Troitiño
¿Cuál ha sido el viaje más largo que ha hecho en su vida… a Almería, a Laponia, a Nueva Zelenda?, ¿sabía usted que los 4 astronautas de la misión Artemis II protagonizaron ayer el viaje más lejano hecho nunca al tomar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna? ¿Cómo es posible que el hombre esté protagonizando una de las misiones más importantes de la historia en el espacio… mientras en la Tierra sigue empeñado en solucionar sus diferencias con misiles y guerras? Y por otra parte, ¿sabía que el Estado financia con 650.000 euros la demolición del fallido Centro de Parques Naturais en el que se tiraron 3 millones de euros?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
06/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael Fernández y Rafael García.