En Portada 05/05/2026

04/05/2026

Luis Carlos de la Peña - Rafael García Losasa - Abel Fraga

¿Sabía usted que el 20 de mayo se estrenará el primer AVE directo entre Ourense y Madrid… pero que apenas servirá para rebajar los tiempos?, ¿sabía usted que la supresión de la parada en Zamora solo afecta al primer AVE de la mañana… pero ha sentado muy mal en la ciudad zamorana?, ¿será Ourense la siguiente urbe sacrificada?, ¿sabía usted que la conexión entre Ourense y Vigo sigue penalizada frente al eje Vigo-Santiago? Y por otra parte, ¿disfrutó ayer de los maios en vivo y en directo o fue de los que siguió la tradición a través de la web de La Región?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.