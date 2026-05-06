En Portada

En Portada 06/05/2026

David Alvarado, Antonio Troitiño, María Dibuja

¿Sabía usted que las galerías comerciales resisten en la ciudad con 660 locales vacíos?, ¿sabía usted que este modelo de comercio tuvo mucho éxito entre los años 60 y 90 del siglo pasado… pero que a partir de ahí inició su declive?, ¿sabía usted que las Galerías Centrales… cuya comunidad de propietarios está presidida por el alcalde de Ourense… constituye una estampa de goteras, cubos y fregonas cada vez que llueve? Y además, ¿quién dijo que en Ourense no hay playa?, ¿sabía usted que la Praia do Franceses, en A Veiga, exhibirá la primera bandera azul de la provincia y del interior de Galicia?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.