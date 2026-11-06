En Portada

En Portada 06/11/2026

INVITADOS

Roberto González

Manuel Herminio Iglesias

José Manuel García Casares

Tertulia Información Sociedad

En Portada 06/11/2026

EN PORTADA 06 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía que estamos en la cuenta atrás del magosto... cómo lo va a celebrar usted?

¿Sabía usted que aquello de "lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre" es cada vez menos frecuente?

¿sabía que las bodas por la Iglesia están en mínimos históricos? Sabía que los vándalos han vuelto ha actuar contra los coches en la ciudad?

¿Sabía que Netflix estrena hoy un documental sobre el crimen de Pazos? Las preguntas que usted se hace cada mañana, también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

06/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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