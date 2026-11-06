En Portada
En Portada 06/11/2026
INVITADOS
Roberto González
Manuel Herminio Iglesias
José Manuel García Casares
En Portada
INVITADOS
Roberto González
Manuel Herminio Iglesias
José Manuel García Casares
En Portada 06/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía que estamos en la cuenta atrás del magosto... cómo lo va a celebrar usted?
¿Sabía usted que aquello de "lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre" es cada vez menos frecuente?
¿sabía que las bodas por la Iglesia están en mínimos históricos? Sabía que los vándalos han vuelto ha actuar contra los coches en la ciudad?
¿Sabía que Netflix estrena hoy un documental sobre el crimen de Pazos? Las preguntas que usted se hace cada mañana, también nos las hacemos aquí.
Emisión
06/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño