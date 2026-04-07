En Portada 06/04/2026

01/04/2026

David Alvarado - Manuel Elías Pérez - Chelo Montero

¿Sabía usted que los comerciantes de Pena Trevinca han perdido un 30 por ciento de clientes desde que hace dos meses arrancasen las obras para reparar un enorme socavón? Y siguiendo este hilo conductor, ¿cuántos clientes habrán perdido los comerciantes de la avenida de Portugal… cuyas obras comenzaron hace casi once meses... y las cuales se encuentran paralizadas? ¿Y los de Alejandro Pedrosa, cuyas obras se iniciaron hace un año y dos meses y también debían estar acabadas?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.