En Portada

En Portada 07/04/2026

Miguel Ángel Michinel - Julio Álvarez - Antonio Troitiño

¿Cuál ha sido el viaje más largo que ha hecho en su vida… a Almería, a Laponia, a Nueva Zelenda?, ¿sabía usted que los 4 astronautas de la misión Artemis II protagonizaron ayer el viaje más lejano hecho nunca al tomar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna? ¿Cómo es posible que el hombre esté protagonizando una de las misiones más importantes de la historia en el espacio… mientras en la Tierra sigue empeñado en solucionar sus diferencias con misiles y guerras? Y por otra parte, ¿sabía que el Estado financia con 650.000 euros la demolición del fallido Centro de Parques Naturais en el que se tiraron 3 millones de euros?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.