En Portada

En Portada 07-05-2026

Antonio Vallejo - Antonio Nespereira - Manuel Herminio Iglesias

¿Sabía usted que la Fiscalía también acusará al alcalde de Ourense por prevaricar, como solicitó el juez Ávarez en su auto judicial?, ¿sabía usted que la Fiscalía tuvo que desmentir ayer por la tarde un comunicado matinal del Concello en que se aseguraba todo lo contrario?, ¿sabía usted que La Región desvela vaciados de dinero de masivos de la cuenta de DO hacia los intereses del alcalde?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.