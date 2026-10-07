En Portada

EN PORTADA 07/10/2026

Marco Valerio Lama

José Ángel Feijóo Mirón

Chelo Montero

- Sabía que las grandes infraestructuras que demanda Ourense, desde la A-76 a la A-56 pasando por la estación AVE han estado paralizadas esta legislatura, o con retrasos eternos?

-Sabía usted que la capital ourensana es la que más tarda en pagar a los proveedores de toda España: 119 días?

- Por qué todo va tan lento en Ourense?

Las preguntas que usted se hace cada mañana, también nos las hacemos aquí. Las respuestas, en 15 segundos, arranca En Portada.

Tertulia Información Sociedad

EN PORTADA 07/10/2026

EN PORTADA 07/10/2026

Sinopsis

Marco Valerio Lama

José Ángel Feijóo Mirón

Chelo Montero

- Sabía que las grandes infraestructuras que demanda Ourense, desde la A-76 a la A-56 pasando por la estación AVE han estado paralizadas esta legislatura, o con retrasos eternos?

-Sabía usted que la capital ourensana es la que más tarda en pagar a los proveedores de toda España: 119 días?

- Por qué todo va tan lento en Ourense?

Las preguntas que usted se hace cada mañana, también nos las hacemos aquí. Las respuestas, en 15 segundos, arranca En Portada.

Ficha técnica

Emisión

07/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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