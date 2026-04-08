En Portada

En Portada 08/04/2026

Antonio Nespereira - David Alvarado - Antonio Vallejo

 ¿Qué le parece el alto el fuego de dos semanas que han pactado EEUU e Irán durante la madrugada?, ¿cree que puede derivar en un acuerdo de paz definitivo o solo es un paréntesis para desinflar la escalada de precios del petróleo?

Y por otra parte, ¿es usted usuario de la A-52?, ¿cómo calificaría el estado de la autovía?

Y finalmente, ¿es usted de los que piden el táper con las sobras en el restaurante o es de los que le da vergüenza llevarse la comida a casa? 

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. 

Tertulia Información Sociedad

En Portada 08/04/2026

En Portada

Sinopsis

Antonio Nespereira - David Alvarado - Antonio Vallejo

 ¿Qué le parece el alto el fuego de dos semanas que han pactado EEUU e Irán durante la madrugada?, ¿cree que puede derivar en un acuerdo de paz definitivo o solo es un paréntesis para desinflar la escalada de precios del petróleo?

Y por otra parte, ¿es usted usuario de la A-52?, ¿cómo calificaría el estado de la autovía?

Y finalmente, ¿es usted de los que piden el táper con las sobras en el restaurante o es de los que le da vergüenza llevarse la comida a casa? 

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. 

Ficha técnica

Emisión

08/04/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

stats