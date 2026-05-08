En Portada

En Portada 08/05/2026

Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero, Olga Giráldez

¿Sabía usted que la provincia de Ourense ha ganado población por cuarto año consecutivo gracias a la llegada de inmigrantes?, ¿sabía que la gran mayoría procede de Latinomérica?, ¿sabía que asumen dos de cada tres nuevos empleos?, ¿está de acuerdo con la regularización extraordinaria, impulsada por el Gobierno, de 500.000 inmigrantes en España?, ¿Qué opina del concepto de “prioridad nacional” acuñado por Vox… y que se basa en dar prioridad a los nacidos en España a la hora de acceder a los recursos públicos?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.