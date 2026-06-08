En Portada
En Portada 08/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael Fernández, Abel Fraga y Rafael García.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael Fernández, Abel Fraga y Rafael García.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 08/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael Fernández, Abel Fraga y Rafael García.
Emisión
08/06/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
06/06/2026
Iago Tabarés - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que ha reabierto el Jardín del Posío tras 16 meses de obras… y casi 3 millones de euros?, ¿ha visto cómo ha quedado?, ¿le gusta o se han pasado con el cemento?, ¿sabía usted que llegó a albergar más de 200 especies?, ¿podemos seguir llamándole jardín 170 años después de su nacimiento?, ¿qué es para usted el Posío ahora?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
04/06/2026
Luis Carlos de la Peña - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que cada vez hay más sintecho en las calles de Ourense?, ¿sabía usted que el Comedor Social ha tenido que organizar turnos porque no cabe la gente?, ¿sabía usted que la el alto precio de la vivienda empuja a la gente a la pobreza?, ¿sabía usted que cada vez hay más gallegos y ourensanos con sueldo y trabajo al borde de la exclusión?, ¿sabía usted que Cáritas Ourense está en números rojos por el aumento de usuarios?, ¿está dejando el Concello sola a Cáritas en la lucha contra la pobreza en la ciudad?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
03/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de la jornada con David Alvarado, Marco Valerio y Chelo Montero
02/06/2026
Quique Rodríguez analiza los titulares del día junto a Julio Álvarez, María Dibuja y Miguel Ángel Michinel.
01/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael García y Manuel Elías Pérez.
29/05/2026
Roberto González - Vázquez Barquero -Olga Giráldez
¿Sabía usted que el abandono de las fincas sigue venciendo al desbroce a tres días del fin da la campaña de prevención de la Xunta?, ¿sabía usted que La Región ha retratado aldeas sin desbrozar en plena Ribeira Sacra, que a finales de julio se juega la candidatura a Patrimonio de la Humanidad?, ¿sabía usted que tras un invierno lluvioso seguiremos con temperaturas superiores a 30 grados?, ¿volverá a arder?
28/05/2026
Lalo Pavón - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que estamos en la cuenta atrás para conocer si la Ribeira Sacra es declarada Patrimonio de la Humanidad?, ¿sabía usted que quedan menos de dos meses para que el 19 de julio arranque en Busán el Comité de la Unesco?, ¿qué supondría esta declaración para la gran joya natural de la Galicia interior? Y por otra parte, ¿qué opina de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz?, ¿recuerda cuántos casos salpican ya al PSOE y al Gobierno?, ¿lleva la cuenta?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
26/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Manuel Elías Pérez y Julio Álvarez
25/05/2026
RafaeL Fernández Alonso - RafaeL García Losada - Abel Fraga
¿Sabía usted que en lo que va de año se han interpuesto ya... cuatro denuncias por sextorsión, es decir, por chantajear con imágenes íntimas a menores ourensanas? ¿Sabía usted que uno de cada cuatro delitos se ya cometen a través de las pantallas? ¿Estamos preparados para combatir el cibercrimen?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
22/05/2026
Roberto González, Vázquez Barquero, María Dibuja
¿Sabía usted que el alcalde de Ourense va camino de someterse a una cuestión de confianza después de que la oposición rechazara los presupuestos? ¿Sabía usted que si la oposición tumba la cuestión de confianza, PP, PSOE y BNG tendrán 30 días para presentar una moción de censura con candidato alternativo? ¿Sabía usted que si no prospera la moción de censura, Jácome tendrá la aprobación inicial de los presupuestos?
21/05/2026
Lalo Pavón, José Ángel Feijóo Mirón, Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que además de informar… las entidades sociales no paran de desmontar los bulos que difunden las redes para confundir a los migrantes? ¿Sabía usted que el gran proceso de regularización en marcha podría alcanzar a 4.000 extranjeros en la provincia? ¿sabía usted que las redes de compra de citas ya las están vendiendo por 1.200 euros? Y por último… ¿qué cree usted que hará el PP en el pleno de mañana sobre el presupuesto municipal?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
20/05/2026
David Alvarado, Antonio Nespereira y Antonio Troitiño
¿Sabía usted que las nuevas líneas de bus restaron 100.000 viajeros entre octubre y abril?, ¿lo medible… es opinable?, ¿qué le parece el servicio de bus urbano de la ciudad…? Porque del metropolitano ya ni hablamos… Y además… ¿usted ha recibido algún tipo de información sobre la Zona de Bajas Emisiones?, ¿alguien le ha dicho algo? Y finalmente: ¿qué opina de la imputación por corrupción de Zapatero a raíz del rescate de Plus Ultra?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
19/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Julio Álvarez, Marco Valerio Lama y Miguel Ángel Michinel
18/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael García, Abel Fraga y Rafael Fernández.
15/05/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que un incendio calcinó esta madrugada la antigua Casa de Baños de la ciudad?, ¿sabía usted que hace dos días hubo un conato de incendio en el mismo punto y que ayer la Policía desalojó a los okupas?, ¿sabía usted, que muy cerca, los vecinos del Casco Vello temen que algo así pueda ocurrirles a ellos ya que están bloqueados los accesos por las obras y las vallas? ¿Sabía usted que un vecino de Xinzo, de solo 27 años, falleció hace unas horas tras salirse de la vía en Sandiás y… que es la segunda víctima que se cobran las carreteras ourensanas en apenas 48 horas?, ¿Sabía usted que la Brigada de Extranjería de Ourense desmanteló una trama que proporcionaba contratos falsos a extranjeros?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
14/05/2026
Manuel Elías Pérez - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que un conductor cayó al fondo de un viaducto en Melón… tras quedar suspendida la cabina de su camión sobre el vacío?, ¿sabía que casi 600 conductores ourensanos fueron multados en 2025 por no llevar cinturón de seguridad?, ¿sabía que el cinto es el mecanismo que salva más vidas?, ¿sabía que el cinturón y el móvil juntos restan ya más puntos que los excesos de velocidad? Y por otra parte, ¿sabía que los ourensanos volvieron a arropar a la Virgen de Fátima en una procesión multitudinaria?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
13/05/2026
Lalo Pavón, David Alvarado, Antonio Nespereira
¿Sabía usted que, ni siquiera el boom de inmigrantes, es capaz de cubrir las vacantes laborales en Ourense?, ¿sabía usted que hacen falta profesionales en casi todos los sectores?, ¿sabía usted que por cada 100 jóvenes a las puertas del mercado laboral hay 188 séniors a las puertas de la jubilación? Esto en Ourense… porque en España parece que también está vacante el puesto de presidente del Real Madrid
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12/05/2026
María Dibuja - Chelo Montero - Miguel Ángel Michinel
¿Sabía usted que los ourensanos tienen más 10.275 millones en el banco, más de 33.000 euros por cabeza?, ¿sabía que son 250 millones más que el año pasado?, ¿cómo es posible?, ¿esto es sinónimo de una economía saneada, o de una sociedad estancada incapaz de invertir en nuevos negocios? Y además, ¿también está estancada la avenida de Portugal?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
11/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael Fernández y Rafel García.
08/05/2026
Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero, Olga Giráldez
¿Sabía usted que la provincia de Ourense ha ganado población por cuarto año consecutivo gracias a la llegada de inmigrantes?, ¿sabía que la gran mayoría procede de Latinomérica?, ¿sabía que asumen dos de cada tres nuevos empleos?, ¿está de acuerdo con la regularización extraordinaria, impulsada por el Gobierno, de 500.000 inmigrantes en España?, ¿Qué opina del concepto de “prioridad nacional” acuñado por Vox… y que se basa en dar prioridad a los nacidos en España a la hora de acceder a los recursos públicos?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.