En Portada
En Portada 08/10/2026
Antonio Nespereira, Elena Ribao y Manuel Herminio Iglesias
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Antonio Nespereira, Elena Ribao y Manuel Herminio Iglesias
En Portada 08/10/2026
Sabía usted que el Concello español que más tarda en pagar a sus proveedores, 119 días, pretende repartir otro bono de 100 euros a las puertas de las elecciones? Sabía usted que en el supermercado blindan hasta los quesos o el pulpo congelado porque no paran de crecer los delitos contra el patrimonio en Ourense? Qué le parece una huelga general, en este caso por la vivienda, antes de unas elecciones? Puede un desahucio inducir a la muerte de una persona, sobre todo si es mayor, como Maricarmen? Sabía que falleció Beiras, el histórico lídel del Bloque? Recuerda cuando sacó el zapato en el Parlamento gallego? Las preguntad que usted se hace cada mañana tb nos las hacemos aquí.
Emisión
08/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño