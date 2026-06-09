En Portada

En Portada 09/06/2026

Julio Álvarez - Lalo Pavón - Miguel ángel Michinel

¿Sabía usted que cada vez más ourensanos… se tiran a la piscina?, ¿sabía usted que hay lista de espera para hacerse una piscina?, ¿sabía usted que se produjo un bum piscinero a raíz de la pandemia? Y por otra parte, ¿sabía usted que los asesores de la Unesco han emitido un informe negativo de la Ribeira Sacra?, ¿sabía usted que tragan con los embalses como patrimonio de la humanidad?, ¿sabía que aún así la candidatura seguirá adelante?

Tertulia Información Sociedad

En Portada 09/06/2026

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Sinopsis

Julio Álvarez - Lalo Pavón - Miguel ángel Michinel

¿Sabía usted que cada vez más ourensanos… se tiran a la piscina?, ¿sabía usted que hay lista de espera para hacerse una piscina?, ¿sabía usted que se produjo un bum piscinero a raíz de la pandemia? Y por otra parte, ¿sabía usted que los asesores de la Unesco han emitido un informe negativo de la Ribeira Sacra?, ¿sabía usted que tragan con los embalses como patrimonio de la humanidad?, ¿sabía que aún así la candidatura seguirá adelante?

Ficha técnica

Emisión

09/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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