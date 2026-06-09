En Portada 09/06/2026

04/06/2026

Luis Carlos de la Peña - Manuel Herminio Iglesias

¿Sabía usted que cada vez hay más sintecho en las calles de Ourense?, ¿sabía usted que el Comedor Social ha tenido que organizar turnos porque no cabe la gente?, ¿sabía usted que la el alto precio de la vivienda empuja a la gente a la pobreza?, ¿sabía usted que cada vez hay más gallegos y ourensanos con sueldo y trabajo al borde de la exclusión?, ¿sabía usted que Cáritas Ourense está en números rojos por el aumento de usuarios?, ¿está dejando el Concello sola a Cáritas en la lucha contra la pobreza en la ciudad?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.