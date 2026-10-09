En Portada
En Portada 09/10/2026
Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Olga Giráldez.
En Portada
Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Olga Giráldez.
En Portada 09/10/2026
Sabía usted que los balnearios de la provincia estarán a tope este Puente... mientras la ciudad solo tiene habilitados 5 de sus 15 vasos termales? Sabía usted que la ocupación prevista este Puente rozará el lleno gracias al buen tiempo? Qué imagen cree usted que se llevarán los visitantes de nuestra ciudad: buena... mejorable... mala...? Qué le parece una huelga general el Día de San Martiño? En Ourense... éxito seguro, no? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
09/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño