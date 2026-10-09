En Portada

En Portada 09/10/2026

Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Olga Giráldez.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 09/10/2026

EN PORTADA 09 10 26

Sinopsis

Sabía usted que los balnearios de la provincia estarán a tope este Puente... mientras la ciudad solo tiene habilitados 5 de sus 15 vasos termales? Sabía usted que la ocupación prevista este Puente rozará el lleno gracias al buen tiempo? Qué imagen cree usted que se llevarán los visitantes de nuestra ciudad: buena... mejorable... mala...? Qué le parece una huelga general el Día de San Martiño? En Ourense... éxito seguro, no? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

09/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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