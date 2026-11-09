En Portada

En Portada 09/11/2026

Lalo Pavón

Xosé Mosquera

Abel Fraga

Tertulia Información Sociedad

En Portada 09/11/2026

EN PORTADA 09 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que el caso del bebé congelado en un arcón de Allariz ha conmocionado a la sociedad ourensana? Sabía que la San Martiño ya corre para celebrar su 50 edición el año que viene? Sabía que el abandono del Concello ha convertido la senda del Loña en una ruta peligrosa? Sabía que los supermercados ourensanos también toman medidas contra los ciberataques? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

09/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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