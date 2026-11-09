En Portada
En Portada 09/11/2026
Lalo Pavón
Xosé Mosquera
Abel Fraga
En Portada
Lalo Pavón
Xosé Mosquera
Abel Fraga
En Portada 09/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que el caso del bebé congelado en un arcón de Allariz ha conmocionado a la sociedad ourensana? Sabía que la San Martiño ya corre para celebrar su 50 edición el año que viene? Sabía que el abandono del Concello ha convertido la senda del Loña en una ruta peligrosa? Sabía que los supermercados ourensanos también toman medidas contra los ciberataques? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
09/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño