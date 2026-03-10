En Portada
En Portada 10/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Miguel Ángel Michinel y Julio Álvarez.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Miguel Ángel Michinel y Julio Álvarez.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 10/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Miguel Ángel Michinel y Julio Álvarez.
Emisión
10/03/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
10/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Miguel Ángel Michinel y Julio Álvarez.
09/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Manuel Elías Pérez y Rafael Fernández.
06/03/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Antonio Troitiño
La Región de ayer amaneció con el siguiente titular: “Un loro compartió despacho con alcalde y funcionarios del Concello de Ourense”. Por cierto, el ave pasó a mejor vida hace solo un par de días. A partir de aquí, surge un sinfín preguntas: ¿el loro de Jácome murió, realmente, a causa del hongo Aspergillus o lo mató la vergüenza ajena?; ¿contrajo un hongo o pudo matarlo el bochorno al escuchar frases del estilo… ‘hay que dar el palo a lo grande!’?; ¿cómo es posible que una especie que puede vivir 40 años… muriera con apenas 7 meses?, ¿hemos normalizado ya lo anormal… e incluso lo paranormal… en el comportamiento de nuestros gobernantes?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
05/03/2026
Laura Movilla - José Ángel Feijóo Mirón - Marco Valerio Lama
¿Quiere usted un planeta donde impere la ley del más fuerte… o prefiere un mundo regulado por leyes del Derecho Internacional?, ¿por qué se ha desatado la guerra de Irán… cuál cree que es la motivación verdadera de EEUU e Israel… usted lo tiene claro? ¿Sabía que la moda, la pizarra y el aceite son los productos ourensanos más perjudicados tanto por los aranceles de EEUU como por el conflicto en Oriente Medio? Y por otra parte… ¿sabía que un loro compartió despacho con el alcalde y funcionarios en el Concello de Ourense?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
04/03/2026
Antonio Nespereira - David Alvarado - Julio Álvarez
¿Qué repercusiones puede tener la amenaza del presidente Donald Trump de cortar los lazos comerciales con España… al que calificó de “aliado terrible”?; ¿hace Sánchez lo correcto al oponerse a la guerra de Irán… es un Quijote del siglo XXI… o un estratega partidista que busca movilizar al electorado de izquierdas por encima de los intereses de España?; ¿qué busca el presidente español al resucitar, esta mañana, el “No a la Guerra” que movilizó a gran parte de la ciudadanía contra la guerra de Irak en 2003?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
03/03/2026
María Jesús Fernández - Luis Carlos de la Peña - Miguel Ángel Michinel
¿Sabía usted que el litro de diésel se encarecido en tres céntimos y el de gasolina en dos en la última semana?; ¿se equivoca o acierta el Gobierno de Sánchez al condenar el ataque ordenado por Trump contra Irán… y rechazar darle apoyo militar a EEUU?; ¿cree que será un conflicto rápido… o que se alargará en el tiempo como en Ucrania?; ¿cuáles serán las repercusiones económicas y geopolíticas?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
02/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael García y Rafael Fernández.
27/02/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del diario La Región con José Ángel Vázquez Barquero, Roberto González y Olga Giráldez.
26/02/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Troitiño, Manuel Herminio Iglesias y Antonio Vallejo.
25 feb 2026
Quique Rodríguez analiza la actualidad con María Jesús Fernández, Julio Álvarez y David Alvarado.
24/02/2026
Luis Seara - Miguel Ángel Michinel - Antonio Nespereira
El sondeo de GAD 3 para La Región refleja un PP y un PSOE en caída -el primero pierde casi un punto en intención de voto, pero mantendría sus 7 actas, y el segundo bajaría a 5-, frente a los 9-10 concejales de DO y el aumento de uno o dos ediles del BNG. Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿han dejado PP y PSOE solo al BNG en la oposición?; ¿es el Bloque en estos momentos el único partido con un líder y una estrategia política claras?; ¿hay tiempo para enderezar el rumbo?; ¿empieza a notar el alcalde el desgaste de gobierno o no ha llegado a su techo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
23/02/2026
Lalo Pavón - Abel Fraga - Luis Carlos de la Peña
PP y PSOE prolongan su caída en la ciudad, DO se frena y el BNG crece. Este es el titular de La Región en base al sondeo electoral publicado el domingo por el diario. Como cantaría Julio Iglesias, “la vida sigue igual” excepto por la mejoría del Bloque. Los interrogantes que les formulo son los siguientes: ¿por qué PP y PSOE no son capaces de mostrarse como una alternativa a Jácome?, ¿es un problema de liderazgo o de estrategia política?, ¿tienen tiempo para enderezar el rumbo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
20/02/2026
Roberto González / José Ángel Vázquez Barquero / Olga Giráldez
Uno de cada cuatro delitos ya se cometen a través de las pantallas. ¿Estamos preparados, a nivel personal e incluso empresarial o legal, para esta nueva criminalidad?, ¿van los hackers por delante?, ¿resultan más o menos peligrosos en una sociedad como la ourensana... cada vez más longeva?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí
19/02/2026
Antonio Nespereira, Manuel Herminio Iglesias, José Ángel Feijóo Mirón
¿Sabía usted que no se han repuesto todavía las 8 frecuencias entre Ourense y Valdeorras que desaparecieron a raíz de la pandemia?; ¿cómo es posible que solo circulen dos trenes por sentido entre ambas localidades? En cuanto a la red viaria… a su juicio, ¿qué carretera está en peor estado en estos momentos… la N-540 a Lugo, la N-120 a Valdeorras, la N-541 a Pontevedra o la A-52 a la Meseta?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
18/02/2026
David Alvarado / Marco Valerio Lama / Antonio Troitiño Miércoles de ceniza, la celebración se acaba.
¿Cómo es posible contar con una sociedad tan viva, abierta y participativa en el Entroido, y tan parada, tan dormida y tan apocada en el ámbito político, reivindicativo y económico?, ¿son los mismos ourensanos los que se echan a la calle por el Entroido… que los que se quedan en casa el resto del año?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
16/02/2026
Lalo Pavón - Abel Fraga - Rafa Fernández Alonso
¿Qué es lo que hace tan especial al Entroido ourensano?, ¿cuáles son los valores que hacen que crezca año a año… y que se transmita como nunca de generación en generación?, ¿se suma la nueva ourensanía, conformada sobre todo por latinoamericanos, a la celebración?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
16/02/2026
Lalo Pavón - Abel Fraga - Rafa Fernández Alonso ¿Qué es lo que hace tan especial al Entroido ourensano?, ¿cuáles son los valores que hacen que crezca año a año… y que se transmita como nunca de generación en generación?, ¿se suma la nueva ourensanía, conformada sobre todo por latinoamericanos, a la celebración? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
13/02/2026
Roberto González - Iago tabarés - Olga Giráldez
- ¿Sabía usted que el alcalde de Ourense está declarando en estos momentos como investigado por un presunto delito de apropiación indebida?; ¿sabía que la acusación le atribuye un plan para enriquecerse a costa del erario público?; ¿cómo es posible cobrar 77.000 euros brutos al año, con dedicación exclusiva, y gestionar al mismo tiempo una televisión privada? A eso tendrá que responder el único alcalde de Galicia que no publica su patrimonio.
- Y por otra parte… ¿qué nota le pondría al estado de las calles y aceras de la ciudad? - Y además, ¿hay suficiente policía en las calles de Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12/02/2026
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que una vecina de la ciudad reclama 51.283 euros al Concello de Ourense por una caída en la calle Santo Domingo?, ¿qué nota le pondría usted al estado de las calles y aceras de nuestra ciudad?, ¿ve diferencias entre el centro y los barrios?, ¿se siente seguro al conducir o caminar?, ¿están nuestras vías preparadas para 25 días seguidos de lluvia?
Y además… ¿sabía usted que las protestas de los tractoristas duran ya 44 días y que seguirán en la A52?
Y por último, ¿sabía que la violencia de hijos a padres es un fenómeno que va en aumento?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
11/02/2026
David Alvarado, Antonio Nespereira, Antonio Troitiño - ¿Es un invierno como los de antes o hablamos de cambio climático?, ¿en qué han cambiado nuestros hábitos tras 24 días seguidos de agua?, ¿tenemos peores trenes o carreteras que antes del diluvio, o la lluvia solo ha sacado a la luz que, al menos en Ourense, no se invertía en mantenimiento?, ¿es pertinente la declaración de zona catastrófica para paliar afectaciones por el temporal?