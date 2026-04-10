En Portada

En Portada 10/04/2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías Pérez

¿Sabía usted que el Concello debía casi un millón de euros a la adjudicataria de la obra de la avenida de Portugal cuando esta paralizó la obra?, ¿es más culpable el gobierno local por no pagar o por adjudicar el trabajo a una empresa con poco pulmón financiero?, ¿sabía que esta gran chapuza que ya tenía que estar rematada… solo está al 50% de su ejecución?, ¿sabía que se avecina un litigio entre el Concello y la empresa… y que los vecinos se temen lo peor? Y por otra parte, ¿cree usted que existen trampas en las bajas laborales... a raíz del programa integral anunciado por la Xunta contra el fraude en las incapacidades temporales?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 10/04/2026

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Sinopsis

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías Pérez

¿Sabía usted que el Concello debía casi un millón de euros a la adjudicataria de la obra de la avenida de Portugal cuando esta paralizó la obra?, ¿es más culpable el gobierno local por no pagar o por adjudicar el trabajo a una empresa con poco pulmón financiero?, ¿sabía que esta gran chapuza que ya tenía que estar rematada… solo está al 50% de su ejecución?, ¿sabía que se avecina un litigio entre el Concello y la empresa… y que los vecinos se temen lo peor? Y por otra parte, ¿cree usted que existen trampas en las bajas laborales... a raíz del programa integral anunciado por la Xunta contra el fraude en las incapacidades temporales?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

10/04/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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