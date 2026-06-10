En Portada

En Portada 10/06/2026

David Alvarado - Antonio Nespereira - María Dibuja

¿Sabía usted que falta menos de un año para las municipales? ¿sabía usted que los partidos de la oposición en la ciudad aún no han presentado a sus candidatos?, ¿sabía usted que el runrún es cada vez más evidente en las filas de PP y PSOE?, ¿sabía usted que solo Luis Seara, en el BNG, está confirmado? Y por otra parte, ¿tiene o no tiene opciones la Ribeira Sacra de convertirse en Patrimonio de la Humanidad tras el informe negativo de los técnicos de la Unesco?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.