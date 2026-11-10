En Portada
En Portada 10/11/2026
INVITADOS
Antonio Nespereira
Chelo Montero
Rafael García Losada
En Portada
INVITADOS
Antonio Nespereira
Chelo Montero
Rafael García Losada
En Portada 10/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que Ourense cuenta con más de 20.000 mayores que viven solos? Sabía que la Diputación ha activado el programa "Ternadal"... para que pasen la Navidad acompañados en un balneario? Sabe usted dónde están las bicis eléctricas adquiridas por el gobierno municipal por 1,2 millones? Sabía que se está desinflando el boom de pisos turísticos en la ciudad? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
10/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño