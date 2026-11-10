En Portada

En Portada 10/11/2026

INVITADOS

Antonio Nespereira

Chelo Montero

Rafael García Losada

Tertulia Información Sociedad

En Portada 10/11/2026

EN PORTADA 10 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que Ourense cuenta con más de 20.000 mayores que viven solos? Sabía que la Diputación ha activado el programa "Ternadal"... para que pasen la Navidad acompañados en un balneario? Sabe usted dónde están las bicis eléctricas adquiridas por el gobierno municipal por 1,2 millones? Sabía que se está desinflando el boom de pisos turísticos en la ciudad? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

10/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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