En Portada

En Portada 11/03/2026

David Alvarado - Lalo Pavón - Antonio Nespereira

¿Sabía usted que el caos en la avenida de Portugal afecta a más de 8.000 vecinos, 70 comercios y 2.600 vehículos?, ¿seguiremos bailando al son de las orquestas y de las charangas mientras la encargada de la obra suspende las obras por impagos? Y por otra parte, ¿sabía usted, que La Molinera, el que iba a convertirse en un gran centro de IA de la era Jácome, está a punto de echar el cierre?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.