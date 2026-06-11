En Portada

En Portada 11/06/2026

Antonio Troitiño - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias

¿Sabía usted que el CEIP Mestre Vide de As Lagoas cuanta con alumnos de hasta 11 nacionalidades? ¿sabía usted que los alumnos foráneos se han triplicado en las aulas de la provincia en la última década?, ¿hemos dejado solos a los profesores en esta tremenda labor de integración?, ¿cómo es posible que las oposiciones a docente sigan el esquema de hace 30 años cuando se enfrentan a una realidad sociológica totalmente distinta?, ¿sabía que el papa abraza hoy a los migrantes en Canarias… mientras en Belfast queman sus casas?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.