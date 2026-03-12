En Portada

En Portada 12/03/2026

Manuel Herminio Iglesias - Iago Tabarés - Antonio Troitiño

¿Sabía usted que al caos en la avenida de Portugal o el socavón en Pena Trevinca… la obra de Alejandro Pedrosa lleva cinco meses de retraso y también corre el riesgo de perder los fondos europeos que la financian? ¿Recuerdan ustedes algún precedente de una constructora que haya publicado un anuncio en un periódico -en este caso en La Región- para notificar que suspende una obra como la avenida de Portugal por impagos del Concello? ¿Estamos narcotizados por el sonido de las orquestas que contrata el alcalde… mientras nuestras calles principales están averiadas con riesgo de quedarse sin financiación?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.