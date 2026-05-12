En Portada

En Portada 12/05/2026

María Dibuja - Chelo Montero - Miguel Ángel Michinel

¿Sabía usted que los ourensanos tienen más 10.275 millones en el banco, más de 33.000 euros por cabeza?, ¿sabía que son 250 millones más que el año pasado?, ¿cómo es posible?, ¿esto es sinónimo de una economía saneada, o de una sociedad estancada incapaz de invertir en nuevos negocios? Y además, ¿también está estancada la avenida de Portugal?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.