En Portada

En Portada 12/06/2026

¿Está usted afectado por el pufo de 27 millones de euros del Concello? Pues denuncie en el juzgado porque el alcalde ya ha dicho que no puede pagar… Él en cambio sí… el sí puede cobrar y bien. ¿sabía usted que entre las facturas adeudadas hay desde paparotas de 700 euros a bocatas de lomo de 43 euros? ¿sabía usted que todavía hay 2.637 facturas sin tramitar… cuyo importe desconocemos? ¿sabía usted que Ourense es campeona de España, no Cenicienta, campeona de España en deuda comercial por habitante?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.