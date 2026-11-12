En Portada

En Portada 12/11/2026

INVITADOS

Luis Carlos de la Peña

Elena Ribao

Rafael Fernández Alonso

Tertulia Información Sociedad

En Portada 12/11/2026

EN PORTADA 12 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

- Cómo vivió este San Martiño tan lluvioso... con espíritu festivo, de huelga... o de ambos?

- Sabía usted que para el obispo de Ourense, una ciudad progresa cuando sus jóvenes tienen oportunidades? Ofrece esta ciudad presente y futuro a sus jóvenes?

- Sabía usted que pese al desprecio del Concello... la coral De Ruada es Premio Ourensanía camino de 110 años de historia en 2028?

- Sabía usted que un accidente ferroviario es la peor catástrofe que podría sufrir la ciudad?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

12/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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