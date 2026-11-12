En Portada
En Portada 12/11/2026
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao
Rafael Fernández Alonso
En Portada
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao
Rafael Fernández Alonso
En Portada 12/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
- Cómo vivió este San Martiño tan lluvioso... con espíritu festivo, de huelga... o de ambos?
- Sabía usted que para el obispo de Ourense, una ciudad progresa cuando sus jóvenes tienen oportunidades? Ofrece esta ciudad presente y futuro a sus jóvenes?
- Sabía usted que pese al desprecio del Concello... la coral De Ruada es Premio Ourensanía camino de 110 años de historia en 2028?
- Sabía usted que un accidente ferroviario es la peor catástrofe que podría sufrir la ciudad?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
12/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño