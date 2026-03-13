En Portada

En Portada 13/03/2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez

¿Sabía usted que el Concello de Ourense es el segundo más moroso de España tras Jaén?, ¿ha cambiado el alcalde el lema de “capital termal” por “capital del pufo? ¿Sabía usted que los impagos están espantando a las constructoras y que algunos concursos empiezan a quedar desiertos? ¿Sabía usted que la imagen de Concello moroso nada tiene que ver con la ciudadano ourensano, uno de los más ahorradores de España? Y por último, ¿sabía usted que los comerciantes afectados por obras eternas en la avenida de Portugal, Pena Trevinca o Alejandro Pedrosa solicitan bonificaciones fiscales ante la pérdida de clientes?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.