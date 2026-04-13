En Portada

En Portada 13/04/2026

Quique Rodríguez, Rafael García Losada , Abel Fraga y Rafael Fernández Alonso analizarán las noticias principales que destaca el diario La Región.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 13/04/2026

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Sinopsis

El debate se centra en el bloqueo de Trump en Ormuz ante el fracaso de las negociaciones con Irán y los resultados de las elecciones en Hungría, donde los húngaros daban la espalda a Orbán, votaron en masa por Peter Magyar.

Ficha técnica

Emisión

13/04/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Xaime Calviño

Productores

Xaime Calviño

Presentador

Quique Rodríguez

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