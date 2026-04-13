En Portada 13/04/2026

10/04/2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías Pérez

¿Sabía usted que el Concello debía casi un millón de euros a la adjudicataria de la obra de la avenida de Portugal cuando esta paralizó la obra?, ¿es más culpable el gobierno local por no pagar o por adjudicar el trabajo a una empresa con poco pulmón financiero?, ¿sabía que esta gran chapuza que ya tenía que estar rematada… solo está al 50% de su ejecución?, ¿sabía que se avecina un litigio entre el Concello y la empresa… y que los vecinos se temen lo peor? Y por otra parte, ¿cree usted que existen trampas en las bajas laborales... a raíz del programa integral anunciado por la Xunta contra el fraude en las incapacidades temporales?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.