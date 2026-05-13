En Portada

En Portada 13/05/2026

Lalo Pavón, David Alvarado, Antonio Nespereira

¿Sabía usted que, ni siquiera el boom de inmigrantes, es capaz de cubrir las vacantes laborales en Ourense?, ¿sabía usted que hacen falta profesionales en casi todos los sectores?, ¿sabía usted que por cada 100 jóvenes a las puertas del mercado laboral hay 188 séniors a las puertas de la jubilación? Esto en Ourense… porque en España parece que también está vacante el puesto de presidente del Real Madrid

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.