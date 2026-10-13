En Portada

En Portada 13/10/2026

INVITADOS: Lalo Pavón Abel, Fraga María y María Jesús Fernández

Tertulia Información Sociedad

En Portada 13/10/2026

EN PORTADA 13 10 2026

Sinopsis

PREGUNTAS del DÍA

- Qué le parece que los nacionalizados por la "ley de nietos" no puedan votar el 29N? - Es un agravio hacia los nuevos españoles o una garantía de un proceso limpio? - Sabía que el "principal desvelo" de la Guardia Civil en Ourense -así lo ha definidp su teniente coronel, Rafael Berguillo- es la violencia de género? Sabía que el Instituto Armado asume la protección de 339 víctimas en la provincia? -Sabía que la ciberdelincuencia es más difícil de esclarecer que los delitos comunes porque... el origen puede estar en cualquier parte del mundo aunque la víctima sea un ourensano? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

13/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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