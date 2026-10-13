En Portada
En Portada 13/10/2026
INVITADOS: Lalo Pavón Abel, Fraga María y María Jesús Fernández
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INVITADOS: Lalo Pavón Abel, Fraga María y María Jesús Fernández
En Portada 13/10/2026
PREGUNTAS del DÍA
- Qué le parece que los nacionalizados por la "ley de nietos" no puedan votar el 29N? - Es un agravio hacia los nuevos españoles o una garantía de un proceso limpio? - Sabía que el "principal desvelo" de la Guardia Civil en Ourense -así lo ha definidp su teniente coronel, Rafael Berguillo- es la violencia de género? Sabía que el Instituto Armado asume la protección de 339 víctimas en la provincia? -Sabía que la ciberdelincuencia es más difícil de esclarecer que los delitos comunes porque... el origen puede estar en cualquier parte del mundo aunque la víctima sea un ourensano? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
13/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño