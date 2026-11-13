En Portada
En Portada 13/11/2026
INVITADOS
Roberto González
José Ángel Vázquez Barquero
Olga Giráldez
En Portada
INVITADOS
Roberto González
José Ángel Vázquez Barquero
Olga Giráldez
En Portada 13/11/2026
PREGUNTAS
Sabía usted que Ourense acaba de registrar un trimestre récord en crecimiento demográfico por el auge de la inmigración?,
sabía que la población foránea ya roza el 20% del censo provincial?,
sabía que la inmigración es uno de los grandes temas de la campaña electoral recién iniciada?
está preparado para no sucumbir a la ofensiva de los partidos políticos durante los próximos 15 días?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
13/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño