En Portada

En Portada 13/11/2026

INVITADOS

Roberto González

José Ángel Vázquez Barquero

Olga Giráldez

Tertulia Información Sociedad

En Portada 13/11/2026

EN PORTADA 13 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS

Sabía usted que Ourense acaba de registrar un trimestre récord en crecimiento demográfico por el auge de la inmigración?, 

sabía que la población foránea ya roza el 20% del censo provincial?, 

sabía que la inmigración es uno de los grandes temas de la campaña electoral recién iniciada? 

está preparado para no sucumbir a la ofensiva de los partidos políticos durante los próximos 15 días?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. 

Ficha técnica

Emisión

13/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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