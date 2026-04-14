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EN PORTADA 14/04/2026
Julio Álvarez, Lalo Pavón, Miguel Ángel Michinel TEMA DEL DÍA ¿Sabía usted que Ourense que el 86% de hectáreas arrasadas por el fuego en Galicia el verano pasado fueron en Ourense?, ¿sabía usted que la provincia concentra 26 de las 35 zonas de alta actividad incendiaria previstas en el Plan de 2026?, ¿por qué arde Ourense? Y por otra parte, ¿sabía usted que los ciberdelincuentes le sisaron 6 millones de euros a los ourensanos el año pasado, esto es, 16.500 euros al día?, ¿sabía usted que esa cantidad es más del doble que la sufrida por los robos tradiocionales?