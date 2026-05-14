En Portada

En Portada 14/05/2026

Manuel Elías Pérez - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias

¿Sabía usted que un conductor cayó al fondo de un viaducto en Melón… tras quedar suspendida la cabina de su camión sobre el vacío?, ¿sabía que casi 600 conductores ourensanos fueron multados en 2025 por no llevar cinturón de seguridad?, ¿sabía que el cinto es el mecanismo que salva más vidas?, ¿sabía que el cinturón y el móvil juntos restan ya más puntos que los excesos de velocidad? Y por otra parte, ¿sabía que los ourensanos volvieron a arropar a la Virgen de Fátima en una procesión multitudinaria?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.