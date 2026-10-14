En Portada
En Portada 14/10/2026
INVITADOS:
Antonio Nespereira, Chelo Montero y José Ángel Feijóo Mirón.
En Portada
INVITADOS:
Antonio Nespereira, Chelo Montero y José Ángel Feijóo Mirón.
En Portada 14/10/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
- Sabía que pegarle a un profesor puede suponer una multa de 15.000 euros al padre agresor? Sabía que si el agresor es el alumno podrán expulsarlo de forma permanente del centro? - Sabía que el Arqueolóxico cumplirá 25 años cerrado en 2027? - Sabía que no podrán votar en torno a 3.000 nacionalizados por ley de nietos... que están inscritos en la provincia de Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
14/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño