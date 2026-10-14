En Portada

En Portada 14/10/2026

INVITADOS:

Antonio Nespereira, Chelo Montero y José Ángel Feijóo Mirón.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 14/10/2026

EN PORTADA 14 10 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

- Sabía que pegarle a un profesor puede suponer una multa de 15.000 euros al padre agresor? Sabía que si el agresor es el alumno podrán expulsarlo de forma permanente del centro? - Sabía que el Arqueolóxico cumplirá 25 años cerrado en 2027? - Sabía que no podrán votar en torno a 3.000 nacionalizados por ley de nietos... que están inscritos en la provincia de Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

14/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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