En Portada

En Portada 15/10/2026

Invitados:

Luis Carlos de la Peña, Elena Ribao y Sonia Torre

Tertulia Información Sociedad

En Portada 15/10/2026

EN PORTADA 15 10 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

Sabías que Ourense batió ayer su récord de calor en un mes de octubre con 32,4 grados? Sabías que la Xunta ha tenido que prolongar todo el mes la época de alto riesgo de incendios? Sigues con la ropa de verano? Sabías que los ourensanos de hasta 25 años no han visto el Arqueolóxico abierto? Sabías que el tasazo del agua aplicado por el Concello es el principal causante del subidón del IPC en Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

15/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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