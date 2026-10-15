En Portada
En Portada 15/10/2026
Invitados:
Luis Carlos de la Peña, Elena Ribao y Sonia Torre
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Invitados:
Luis Carlos de la Peña, Elena Ribao y Sonia Torre
En Portada 15/10/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
Sabías que Ourense batió ayer su récord de calor en un mes de octubre con 32,4 grados? Sabías que la Xunta ha tenido que prolongar todo el mes la época de alto riesgo de incendios? Sigues con la ropa de verano? Sabías que los ourensanos de hasta 25 años no han visto el Arqueolóxico abierto? Sabías que el tasazo del agua aplicado por el Concello es el principal causante del subidón del IPC en Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
15/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño