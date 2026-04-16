En Portada

En Portada 16/04/2026

Antonio Vallejo, Manuel Herminio, María Dibuja

¿Sabía usted que con el alcalde de Ourense ingresó cerca de medio millón de euros al margen de su salario público, según publica hoy La Región?, ¿sabía usted que con ese sobresueldo podría comprar tres pisos a tocateja en Ourense?, ¿sabía usted que el regidor está acusado de prevaricar por no solicitar el permiso del pleno para compaginar la dedicación exclusiva del Concello con ingresos privados?, ¿sabía usted que el pleno podría reclamar el dinero que pudo cobrar indebidamente?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.