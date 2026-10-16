En Portada

En Portada 16/10/2026

INVITADOS

Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Manuel Herminio Iglesias.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 16/10/2026

En Portada 16 10 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

Sabía que pese al alza del combustible... no dejamos el coche en casa? Sabía que el consumo de carburantes en la provincia está en su nivel más alto de las últimas décadas? Sabía que el 58 por ciento del parque móvil ourensano es diésel... aunque la gasolina manda en las ventas de vehículos nuevos junto a sus versiones híbridas? Sabía que los electrificados solo suponen el 3 por ciento? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

16/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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