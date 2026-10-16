En Portada
En Portada 16/10/2026
INVITADOS
Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Manuel Herminio Iglesias.
En Portada
INVITADOS
Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Manuel Herminio Iglesias.
En Portada 16/10/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
Sabía que pese al alza del combustible... no dejamos el coche en casa? Sabía que el consumo de carburantes en la provincia está en su nivel más alto de las últimas décadas? Sabía que el 58 por ciento del parque móvil ourensano es diésel... aunque la gasolina manda en las ventas de vehículos nuevos junto a sus versiones híbridas? Sabía que los electrificados solo suponen el 3 por ciento? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
16/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño