En Portada
En Portada 16/11/2026
INVITADOS
Lalo Pavón Xosé
Mosquera Abel Fraga
En Portada
INVITADOS
Lalo Pavón Xosé
Mosquera Abel Fraga
En Portada 16/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
Sabía que hay una nueva categoría de pirómanos... los aburridos?
Sabía que detrás de los 300 incendios forestales que asolaron Trives durante años... había una pandilla de gamberros aburridos?
Sabía que el registro de autónomos crece en Ourense gracias a los extranjeros? Sabía que ayer vivimos el octavo día más lluvioso del siglo en la ciudad?
Sabía que el 1 de diciembre se sortean los 64 pisos de promoción pública de Cambedo da Raia?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
16/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño