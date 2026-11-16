En Portada

En Portada 16/11/2026

INVITADOS

Lalo Pavón Xosé

Mosquera Abel Fraga

Tertulia Información Sociedad

En Portada 16/11/2026

EN PORTADA 16 11 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

Sabía que hay una nueva categoría de pirómanos... los aburridos?

Sabía que detrás de los 300 incendios forestales que asolaron Trives durante años... había una pandilla de gamberros aburridos?

Sabía que el registro de autónomos crece en Ourense gracias a los extranjeros? Sabía que ayer vivimos el octavo día más lluvioso del siglo en la ciudad?

Sabía que el 1 de diciembre se sortean los 64 pisos de promoción pública de Cambedo da Raia?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

16/11/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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