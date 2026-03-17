En Portada

En Portada 17/03/2026

Antonio Nespereira - Miguel Ángel Michinel - Julio Álvarez

¿Sabía usted la reforma de la avenida de Portugal está en manos de una constructora a punto de la quiebra, de un Concello que no paga y que, por encima, miente al Gobierno para no perder los fondos europeos? ¿Sabía usted que los vecinos de la zona barajan la posibilidad de manifestarse el próximo lunes? ¿Nos gobierna un alcalde llamado Jácome o en verdad estamos en manos de “Torrente presidente”?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.