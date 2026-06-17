En Portada
En Portada 17/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con David Alvarado, María Dibuja y Antonio Troitiño.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con David Alvarado, María Dibuja y Antonio Troitiño.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 17/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con David Alvarado, María Dibuja y Antonio Troitiño.
Emisión
17/06/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
16/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Julio Álvarez, Miguel Ángel Michinel y Manuel Elías Pérez.
12/06/2026
¿Está usted afectado por el pufo de 27 millones de euros del Concello? Pues denuncie en el juzgado porque el alcalde ya ha dicho que no puede pagar… Él en cambio sí… el sí puede cobrar y bien. ¿sabía usted que entre las facturas adeudadas hay desde paparotas de 700 euros a bocatas de lomo de 43 euros? ¿sabía usted que todavía hay 2.637 facturas sin tramitar… cuyo importe desconocemos? ¿sabía usted que Ourense es campeona de España, no Cenicienta, campeona de España en deuda comercial por habitante?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
11/06/2026
Antonio Troitiño - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que el CEIP Mestre Vide de As Lagoas cuanta con alumnos de hasta 11 nacionalidades? ¿sabía usted que los alumnos foráneos se han triplicado en las aulas de la provincia en la última década?, ¿hemos dejado solos a los profesores en esta tremenda labor de integración?, ¿cómo es posible que las oposiciones a docente sigan el esquema de hace 30 años cuando se enfrentan a una realidad sociológica totalmente distinta?, ¿sabía que el papa abraza hoy a los migrantes en Canarias… mientras en Belfast queman sus casas?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
10/06/2026
David Alvarado - Antonio Nespereira - María Dibuja
¿Sabía usted que falta menos de un año para las municipales? ¿sabía usted que los partidos de la oposición en la ciudad aún no han presentado a sus candidatos?, ¿sabía usted que el runrún es cada vez más evidente en las filas de PP y PSOE?, ¿sabía usted que solo Luis Seara, en el BNG, está confirmado? Y por otra parte, ¿tiene o no tiene opciones la Ribeira Sacra de convertirse en Patrimonio de la Humanidad tras el informe negativo de los técnicos de la Unesco?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
09/06/2026
Julio Álvarez - Lalo Pavón - Miguel ángel Michinel
¿Sabía usted que cada vez más ourensanos… se tiran a la piscina?, ¿sabía usted que hay lista de espera para hacerse una piscina?, ¿sabía usted que se produjo un bum piscinero a raíz de la pandemia? Y por otra parte, ¿sabía usted que los asesores de la Unesco han emitido un informe negativo de la Ribeira Sacra?, ¿sabía usted que tragan con los embalses como patrimonio de la humanidad?, ¿sabía que aún así la candidatura seguirá adelante?
08/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael Fernández, Abel Fraga y Rafael García.
06/06/2026
Iago Tabarés - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que ha reabierto el Jardín del Posío tras 16 meses de obras… y casi 3 millones de euros?, ¿ha visto cómo ha quedado?, ¿le gusta o se han pasado con el cemento?, ¿sabía usted que llegó a albergar más de 200 especies?, ¿podemos seguir llamándole jardín 170 años después de su nacimiento?, ¿qué es para usted el Posío ahora?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
04/06/2026
Luis Carlos de la Peña - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que cada vez hay más sintecho en las calles de Ourense?, ¿sabía usted que el Comedor Social ha tenido que organizar turnos porque no cabe la gente?, ¿sabía usted que la el alto precio de la vivienda empuja a la gente a la pobreza?, ¿sabía usted que cada vez hay más gallegos y ourensanos con sueldo y trabajo al borde de la exclusión?, ¿sabía usted que Cáritas Ourense está en números rojos por el aumento de usuarios?, ¿está dejando el Concello sola a Cáritas en la lucha contra la pobreza en la ciudad?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
03/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de la jornada con David Alvarado, Marco Valerio y Chelo Montero
02/06/2026
Quique Rodríguez analiza los titulares del día junto a Julio Álvarez, María Dibuja y Miguel Ángel Michinel.
01/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael García y Manuel Elías Pérez.
29/05/2026
Roberto González - Vázquez Barquero -Olga Giráldez
¿Sabía usted que el abandono de las fincas sigue venciendo al desbroce a tres días del fin da la campaña de prevención de la Xunta?, ¿sabía usted que La Región ha retratado aldeas sin desbrozar en plena Ribeira Sacra, que a finales de julio se juega la candidatura a Patrimonio de la Humanidad?, ¿sabía usted que tras un invierno lluvioso seguiremos con temperaturas superiores a 30 grados?, ¿volverá a arder?
28/05/2026
Lalo Pavón - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que estamos en la cuenta atrás para conocer si la Ribeira Sacra es declarada Patrimonio de la Humanidad?, ¿sabía usted que quedan menos de dos meses para que el 19 de julio arranque en Busán el Comité de la Unesco?, ¿qué supondría esta declaración para la gran joya natural de la Galicia interior? Y por otra parte, ¿qué opina de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz?, ¿recuerda cuántos casos salpican ya al PSOE y al Gobierno?, ¿lleva la cuenta?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
26/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Manuel Elías Pérez y Julio Álvarez
25/05/2026
RafaeL Fernández Alonso - RafaeL García Losada - Abel Fraga
¿Sabía usted que en lo que va de año se han interpuesto ya... cuatro denuncias por sextorsión, es decir, por chantajear con imágenes íntimas a menores ourensanas? ¿Sabía usted que uno de cada cuatro delitos se ya cometen a través de las pantallas? ¿Estamos preparados para combatir el cibercrimen?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
22/05/2026
Roberto González, Vázquez Barquero, María Dibuja
¿Sabía usted que el alcalde de Ourense va camino de someterse a una cuestión de confianza después de que la oposición rechazara los presupuestos? ¿Sabía usted que si la oposición tumba la cuestión de confianza, PP, PSOE y BNG tendrán 30 días para presentar una moción de censura con candidato alternativo? ¿Sabía usted que si no prospera la moción de censura, Jácome tendrá la aprobación inicial de los presupuestos?
21/05/2026
Lalo Pavón, José Ángel Feijóo Mirón, Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que además de informar… las entidades sociales no paran de desmontar los bulos que difunden las redes para confundir a los migrantes? ¿Sabía usted que el gran proceso de regularización en marcha podría alcanzar a 4.000 extranjeros en la provincia? ¿sabía usted que las redes de compra de citas ya las están vendiendo por 1.200 euros? Y por último… ¿qué cree usted que hará el PP en el pleno de mañana sobre el presupuesto municipal?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
20/05/2026
David Alvarado, Antonio Nespereira y Antonio Troitiño
¿Sabía usted que las nuevas líneas de bus restaron 100.000 viajeros entre octubre y abril?, ¿lo medible… es opinable?, ¿qué le parece el servicio de bus urbano de la ciudad…? Porque del metropolitano ya ni hablamos… Y además… ¿usted ha recibido algún tipo de información sobre la Zona de Bajas Emisiones?, ¿alguien le ha dicho algo? Y finalmente: ¿qué opina de la imputación por corrupción de Zapatero a raíz del rescate de Plus Ultra?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
19/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Julio Álvarez, Marco Valerio Lama y Miguel Ángel Michinel
18/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael García, Abel Fraga y Rafael Fernández.