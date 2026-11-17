En Portada
En Portada 17/11/2026
INVITADOS
María Jesús Fernández Manuel
Elías Pérez
Xosé Manuel Casares
En Portada
INVITADOS
María Jesús Fernández Manuel
Elías Pérez
Xosé Manuel Casares
En Portada 17/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
Sabía usted que la lluvia de estos días ha vuelto a evidenciar la incomunicación de Valdeorras? Se acordará alguno de los partidos que está danzando en la campaña electoral... de esta comarca ourensana? O ya ni eso?
Por otra parte, sabía usted que ha habido dos atropellos de consideración en apenas tres días en la ciudad? Se está poniendo más difícil todavía Ourense para caminar y circular?
Las preguntas que usted se hace cada mañana, también nos las hacemos aquí.
Emisión
17/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño