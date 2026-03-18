En Portada

En Portada 18/03/2026

David Alvarado - José Ángel Feijóo Mirón - Lalo Pavón

¿Sabía usted los amigos de lo ajeno han robado más de 60 cristos de las lápidas de cinco cementerios de la provincia en solo 11 días? ¿Sabía usted que codician el cobre que compone alguna de estas figuras, el cual se paga a 10 euros el kilo? ¿Está nuestro patrimonio rural desprotegido? ¿Cómo podemos protegerlo si cada vez hay más habitantes en el camposanto que en el censo de la aldea?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.