En Portada
En Portada 18/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael García, Abel Fraga y Rafael Fernández.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael García, Abel Fraga y Rafael Fernández.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 18/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael García, Abel Fraga y Rafael Fernández.
Emisión
18/05/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
19/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Julio Álvarez, Marco Valerio Lama y Miguel Ángel Michinel
18/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Rafael García, Abel Fraga y Rafael Fernández.
15/05/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que un incendio calcinó esta madrugada la antigua Casa de Baños de la ciudad?, ¿sabía usted que hace dos días hubo un conato de incendio en el mismo punto y que ayer la Policía desalojó a los okupas?, ¿sabía usted, que muy cerca, los vecinos del Casco Vello temen que algo así pueda ocurrirles a ellos ya que están bloqueados los accesos por las obras y las vallas? ¿Sabía usted que un vecino de Xinzo, de solo 27 años, falleció hace unas horas tras salirse de la vía en Sandiás y… que es la segunda víctima que se cobran las carreteras ourensanas en apenas 48 horas?, ¿Sabía usted que la Brigada de Extranjería de Ourense desmanteló una trama que proporcionaba contratos falsos a extranjeros?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
14/05/2026
Manuel Elías Pérez - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que un conductor cayó al fondo de un viaducto en Melón… tras quedar suspendida la cabina de su camión sobre el vacío?, ¿sabía que casi 600 conductores ourensanos fueron multados en 2025 por no llevar cinturón de seguridad?, ¿sabía que el cinto es el mecanismo que salva más vidas?, ¿sabía que el cinturón y el móvil juntos restan ya más puntos que los excesos de velocidad? Y por otra parte, ¿sabía que los ourensanos volvieron a arropar a la Virgen de Fátima en una procesión multitudinaria?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
13/05/2026
Lalo Pavón, David Alvarado, Antonio Nespereira
¿Sabía usted que, ni siquiera el boom de inmigrantes, es capaz de cubrir las vacantes laborales en Ourense?, ¿sabía usted que hacen falta profesionales en casi todos los sectores?, ¿sabía usted que por cada 100 jóvenes a las puertas del mercado laboral hay 188 séniors a las puertas de la jubilación? Esto en Ourense… porque en España parece que también está vacante el puesto de presidente del Real Madrid
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12/05/2026
María Dibuja - Chelo Montero - Miguel Ángel Michinel
¿Sabía usted que los ourensanos tienen más 10.275 millones en el banco, más de 33.000 euros por cabeza?, ¿sabía que son 250 millones más que el año pasado?, ¿cómo es posible?, ¿esto es sinónimo de una economía saneada, o de una sociedad estancada incapaz de invertir en nuevos negocios? Y además, ¿también está estancada la avenida de Portugal?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
11/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael Fernández y Rafel García.
08/05/2026
Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero, Olga Giráldez
¿Sabía usted que la provincia de Ourense ha ganado población por cuarto año consecutivo gracias a la llegada de inmigrantes?, ¿sabía que la gran mayoría procede de Latinomérica?, ¿sabía que asumen dos de cada tres nuevos empleos?, ¿está de acuerdo con la regularización extraordinaria, impulsada por el Gobierno, de 500.000 inmigrantes en España?, ¿Qué opina del concepto de “prioridad nacional” acuñado por Vox… y que se basa en dar prioridad a los nacidos en España a la hora de acceder a los recursos públicos?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
07/05/2026
Antonio Vallejo - Antonio Nespereira - Manuel Herminio Iglesias
¿Sabía usted que la Fiscalía también acusará al alcalde de Ourense por prevaricar, como solicitó el juez Ávarez en su auto judicial?, ¿sabía usted que la Fiscalía tuvo que desmentir ayer por la tarde un comunicado matinal del Concello en que se aseguraba todo lo contrario?, ¿sabía usted que La Región desvela vaciados de dinero de masivos de la cuenta de DO hacia los intereses del alcalde?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
06/05/2026
David Alvarado, Antonio Troitiño, María Dibuja
¿Sabía usted que las galerías comerciales resisten en la ciudad con 660 locales vacíos?, ¿sabía usted que este modelo de comercio tuvo mucho éxito entre los años 60 y 90 del siglo pasado… pero que a partir de ahí inició su declive?, ¿sabía usted que las Galerías Centrales… cuya comunidad de propietarios está presidida por el alcalde de Ourense… constituye una estampa de goteras, cubos y fregonas cada vez que llueve? Y además, ¿quién dijo que en Ourense no hay playa?, ¿sabía usted que la Praia do Franceses, en A Veiga, exhibirá la primera bandera azul de la provincia y del interior de Galicia?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
05/05/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de l día con Miguel Ángel Michinel, Julio Álvarez y Lalo Pavón.
04/05/2026
Luis Carlos de la Peña - Rafael García Losasa - Abel Fraga
¿Sabía usted que el 20 de mayo se estrenará el primer AVE directo entre Ourense y Madrid… pero que apenas servirá para rebajar los tiempos?, ¿sabía usted que la supresión de la parada en Zamora solo afecta al primer AVE de la mañana… pero ha sentado muy mal en la ciudad zamorana?, ¿será Ourense la siguiente urbe sacrificada?, ¿sabía usted que la conexión entre Ourense y Vigo sigue penalizada frente al eje Vigo-Santiago? Y por otra parte, ¿disfrutó ayer de los maios en vivo y en directo o fue de los que siguió la tradición a través de la web de La Región?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
30/04/2026
Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias
La portada de hoy de La Región no tiene desperdicio… alimentario. Por un lado, Jácome, el alcalde de Ourense con dedicación exclusiva, ingresó en una de sus cuentas más de un millón de euros en solo cinco años. Por otra parte, Aldama afirma que entregó mochilas con casi 4 millones en el Ministerio de Transportes o en casa de Ábalos y que el presidente del Gobierno lo sabía todo. Y además, el inspector de la Udef dice que la trama Kitchen para espiar a Bárcenas se creó sin autorización judicial y que recibió presiones para excluir el nombre de Rajoy.
La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿cómo le gustan a usted los chorizos… al vino, con lentejas o a la riojana?, ¿los prefiere picantes, criollos o es más de morcilla?
29/04/2026
David Alvarado - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
¿Sabía usted que ya se cumplieron tres años del reventón del muro del colegio Cardenal Cisneros… y aquí nadie se hace responsable?, ¿sabía usted que hasta tres empresas están implicadas en el desaguisado?, ¿sabía usted que hasta la fecha solo ha pagado el pueblo ourensano, 180.000 euros, al tener el Concello que reponer el muro de urgencia? Y además, ¿sabía usted que los vecinos de la avenida de Portugal estudian realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello… por los daños generados por la reforma y su demora en el tiempo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
28/04/2026
Julio Álvarez - María Dibuja - Lalo Pavón
¿Sabía usted que hoy se cumple un año del gran apagón?, ¿dónde estaba usted?, ¿cómo lo vivió?, ¿le han convencido las explicaciones oficiales?, ¿cree que podría volver a ocurrir?, ¿ha tomado medidas desde entonces?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
27/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga , Rafael García y Rafael Fernández.
24/04/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que el pederasta ourensano Martiño Ramos... por fin durmió ayer en una cárcel española?, ¿cómo es posible que este depredador sexual burlase, y se burlase de la justicia, de la política, de la policía y de la escuela… durante años?; ¿cómo es posible que fallese todo nuestro sistema de protección de forma tan palmaria?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
23/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.
22/04/2026
Marco Valerio Lama - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
¿Sabía usted la obra de la avenida de Portugal va camino de convertirse en una serie de Netflix… sin un desenlace incierto?, ¿a cuántas temporadas está abocado el serial?, ¿cuántos meses más tendrán que padecer esta chapuza los vecinos de la zona y los ourensanos en general?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
21/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad con Julio Álvarez, Lalo Pavón y Miguel Ángel Michinel.