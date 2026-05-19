En Portada 18/05/2026

15/05/2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez

¿Sabía usted que un incendio calcinó esta madrugada la antigua Casa de Baños de la ciudad?, ¿sabía usted que hace dos días hubo un conato de incendio en el mismo punto y que ayer la Policía desalojó a los okupas?, ¿sabía usted, que muy cerca, los vecinos del Casco Vello temen que algo así pueda ocurrirles a ellos ya que están bloqueados los accesos por las obras y las vallas? ¿Sabía usted que un vecino de Xinzo, de solo 27 años, falleció hace unas horas tras salirse de la vía en Sandiás y… que es la segunda víctima que se cobran las carreteras ourensanas en apenas 48 horas?, ¿Sabía usted que la Brigada de Extranjería de Ourense desmanteló una trama que proporcionaba contratos falsos a extranjeros?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.