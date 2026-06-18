En Portada

En Portada 18/06/2026

José Ángel Feijóo Mirón - El escritor y analista, Marco Valero Lama. Benvido Marco - O presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio Iglesias.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 18/06/2026

En Portada

Sinopsis

¿Sabía usted que la provincia de Ourense cuenta con 517 mujeres protegidas por la policía ante la amenaza de violencia de género? ¿sabía usted que ayer un hombre de origen latino apuñaló a su exmujer delante de sus hijos menores en la ciudad… y otro se tiró de un segundo piso en Allariz tras amenazar con hacer saltar por los aires la vivienda después de discutir con su pareja? Y por otra parte, ¿sabía usted que las tormentas arrasaron varias aldeas en Viana y también afectaron gravemente a Valdeorras y Verín? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas… en 15 segundos arranca En Portada.

Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con: - El deán de la catedral y responsable de Cáritas Ourense.

Ficha técnica

Emisión

18/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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