En Portada
En Portada 18/06/2026
José Ángel Feijóo Mirón - El escritor y analista, Marco Valero Lama. Benvido Marco - O presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio Iglesias.
En Portada
José Ángel Feijóo Mirón - El escritor y analista, Marco Valero Lama. Benvido Marco - O presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio Iglesias.
En Portada 18/06/2026
¿Sabía usted que la provincia de Ourense cuenta con 517 mujeres protegidas por la policía ante la amenaza de violencia de género? ¿sabía usted que ayer un hombre de origen latino apuñaló a su exmujer delante de sus hijos menores en la ciudad… y otro se tiró de un segundo piso en Allariz tras amenazar con hacer saltar por los aires la vivienda después de discutir con su pareja? Y por otra parte, ¿sabía usted que las tormentas arrasaron varias aldeas en Viana y también afectaron gravemente a Valdeorras y Verín? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas… en 15 segundos arranca En Portada.
Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con: - El deán de la catedral y responsable de Cáritas Ourense.
Emisión
18/06/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño