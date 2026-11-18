En Portada
En Portada 18/11/2026
INVITADOS
Antonio Nespereira
Chelo Montero
José Ángel Feijóo Mirón
En Portada
INVITADOS
Antonio Nespereira
Chelo Montero
José Ángel Feijóo Mirón
En Portada 18/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
Sabía que el Plan de Urbanismo de la ciudad data de 1986?
Sabía que entonces los cafés costaban 50 pesetas y alucinábamos con la emisión de Dallas en gallego?
Sabía que el borrador del Plan ha vuelto a ser rechazado por la Xunta?
Sabía que urbanísticamente estamos en la época en que llevábamos hombreras, nos hacíamos la permanente y conducíamos un Renault 11?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
18/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño