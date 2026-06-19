En Portada

En Portada 19/06/2026

Xaime Calviño modera el debate con Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Olga Giráldez.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 19/06/2026

EN PORTADA 19 06 2026

Sinopsis

¿Sabía usted que la tormenta del miércoles arrasó aldeas enteras en Viana?, ¿sabía usted que también afectó a Valdeorras y Monterrei?

¿Sabía usted que la erosión del suelo causada por los incendios de agosto… favoreció las corrientes de tierra, piedras y lodo?

¿Sabía usted que Ourense se prepara para un San Xoán de hasta 43 grados a partir del domingo?

¿Se está haciendo nuestro clima más agresivo, más extremo?, ¿se está polarizando también el tiempo?

Ficha técnica

Emisión

19/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Xaime Calviño

Productores

Xaime Calviño

Presentador

Xaime Calviño

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