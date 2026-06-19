En Portada
En Portada 19/06/2026
Xaime Calviño modera el debate con Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Olga Giráldez.
En Portada
Xaime Calviño modera el debate con Roberto González, José Ángel Vázquez Barquero y Olga Giráldez.
En Portada 19/06/2026
¿Sabía usted que la tormenta del miércoles arrasó aldeas enteras en Viana?, ¿sabía usted que también afectó a Valdeorras y Monterrei?
¿Sabía usted que la erosión del suelo causada por los incendios de agosto… favoreció las corrientes de tierra, piedras y lodo?
¿Sabía usted que Ourense se prepara para un San Xoán de hasta 43 grados a partir del domingo?
¿Se está haciendo nuestro clima más agresivo, más extremo?, ¿se está polarizando también el tiempo?
Emisión
19/06/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Xaime Calviño
Productores
Xaime Calviño
Presentador
Xaime Calviño